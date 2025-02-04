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В Забайкалье поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов
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Этот вид парнокопытных считается в России исчезающим undefined
Новости

В Забайкалье поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов

Этот вид парнокопытных считается в России исчезающим

В Забайкалье поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗЖД). 

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Отмечается, что сейчас идет служебная проверка локомотивной бригады. В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников, не остановивших поезд, говорится в сообщении.


В компании заверили, что уже провели «допинструктаж о необходимости проявлять особую бдительность».


В ЗЖД обещали обратиться в Даурский заповедник и Минприроды Забайкалья, чтобы получать информацию о маршрутах миграции дзеренов. Речь идет об опасных участках, где железнодорожные пути прижимаются к отрогам Нерчинского хребта и хребта Кукульбей.


Дзерен (зобатая антилопа) занесен в Красную книгу России со статусом «исчезающий». Это один из двух видов антилоп (наряду с сайгаком), обитающих на территории РФ.

#ржд #чп #забайкалье #красная книга
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