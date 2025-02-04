В Забайкалье поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов

Отмечается, что сейчас идет служебная проверка локомотивной бригады. В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников, не остановивших поезд, говорится в сообщении.





В компании заверили, что уже провели «допинструктаж о необходимости проявлять особую бдительность».





В ЗЖД обещали обратиться в Даурский заповедник и Минприроды Забайкалья, чтобы получать информацию о маршрутах миграции дзеренов. Речь идет об опасных участках, где железнодорожные пути прижимаются к отрогам Нерчинского хребта и хребта Кукульбей.





Дзерен (зобатая антилопа) занесен в Красную книгу России со статусом «исчезающий». Это один из двух видов антилоп (наряду с сайгаком), обитающих на территории РФ.