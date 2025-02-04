Москва и один из главных туроператоров Индии договорились о сотрудничестве

Власти Москвы и туроператор Thomas Cook India договорились о сотрудничестве. В рамках отраслевой туристической выставки ОТМ-2025, которая прошла в начале февраля в Мумбаи, стороны обсудили вопросы продвижения российской столицы на индийский туррынок. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.





В прошлом году представители Thomas Cook India уже посещали Москву, в том числе во время международного делового форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition.





На выставке ОТМ-2025 столичная делегация представила лучшие предложения, включая фестивали «Московское чаепитие» и «Усадьбы Москвы», цифровой сервис Russpass, проект «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири» (совместно с Тюменской областью), а также образовательный проект «Город открытий».





Осенью 2024-го учащиеся школы при посольстве Индии в Москве ознакомились с медициной и биотехнологиями столицы. В рамках бизнес-миссии в Индии представители 14 московских и 109 иностранных туркомпаний провели более 1200 переговоров.





По данным комитета по туризму, сейчас Индия является важным стратегическим партнером Москвы и занимает второе место после Китая по числу туристов из дальнего зарубежья.





За девять месяцев 2024 года столицу посетили 61 тысяча индийских туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Отмечается, что к 2030 году Москва намерена привлечь не менее шести миллионов иностранных туристов.