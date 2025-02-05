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На Кубани после атаки беспилотника загорелся резервуар с остатками нефти
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Предварительно, никто не пострадал undefined
Новости

На Кубани после атаки беспилотника загорелся резервуар с остатками нефти

Предварительно, никто не пострадал

В Краснодарском крае отражена атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 


Он рассказал, что в станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов, начался пожар. Ему был присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы, уточнил глава Кубани. 


Позже в оперштабе заявили, что возгорание резервуара полностью потушено. 


Как сообщили в пресс-службе Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над двумя российскими регионами. По два БПЛА были нейтрализованы над Курской и Белгородской областями.

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#пожар #краснодарский край #вениамин кондратьев #бпла
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