На Кубани после атаки беспилотника загорелся резервуар с остатками нефти

В Краснодарском крае отражена атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.





Он рассказал, что в станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов, начался пожар. Ему был присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы, уточнил глава Кубани.





Позже в оперштабе заявили, что возгорание резервуара полностью потушено.





Как сообщили в пресс-службе Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над двумя российскими регионами. По два БПЛА были нейтрализованы над Курской и Белгородской областями.