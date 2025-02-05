«Китайский Новый год в Москве»: от обнимания драконов до мастер-классов по пельменям у Кремля

Дата празднования Нового года в Китае определяется по лунному календарю. Первый день года начинается с красочных фейерверков и возжигания благовоний. Эти ритуалы имеют глубокий смысл: считается, что они отгоняют злых духов и привлекают удачу в дом.





В Москве эта традиция воссоздана с особым размахом — здесь каждый может почувствовать себя частью древних обычаев. В самом сердце города разместился «Дом китайских традиций», где гостей ждут захватывающие активности.





Здесь проводят чайные церемонии, раскрывающие секреты приготовления различных сортов чая, а также мастер-классы по изготовлению пельменей с предсказаниями внутри. Для детей подготовлены увлекательные занятия: они могут создать традиционный китайский красный конверт хунбао, который символизирует благополучие, или смастерить забавного картонного дракона — одного из главных символов китайской культуры.





Но это еще не все! Возле Манежной площади расположились интерактивные зоны, где можно научиться играть в маджонг, танграм и китайские шахматы «сянци». Эти игры развивают логику, стратегическое мышление и помогают лучше понять менталитет восточной цивилизации. А любители кулинарии смогут насладиться настоящими вкусами Поднебесной.





Фестиваль продлится до 9 февраля, и его программа рассчитана на посетителей всех возрастов. Здесь каждый найдет что-то для себя: будь то участие в мастер-классах, дегустация блюд или просто прогулка среди красочных декораций. Приходите всей семьей и получайте незабываемые впечатления о встрече с Востоком в самом сердце Москвы.





Расписание мероприятий и другую информацию можно узнать на официальном сайте проекта.