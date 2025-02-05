Новости
Новости 18+
St
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что при ударе ВСУ по школе-интернату в Судже погибли четыре человека
18+
По его словам, еще 90 человек были контужены undefined
Новости

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что при ударе ВСУ по школе-интернату в Судже погибли четыре человека

По его словам, еще 90 человек были контужены

Четверо погибли, около 90 человек получили контузии в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области 1 февраля. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. 


Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны, сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.


По его словам, ВСУ таким образом попытались отвлечь внимание от пыток, изнасилований и убийств жителей в населенном пункте Русское Поречное Курской области.


Командир «Ахмата» подчеркнул, что украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) пытается воспользоваться преступлением ВСУ в Судже для обвинений российской стороны. Алаудинов призвал не поддаваться на эти провокации. 


Ранее об ударе по интернату в Судже сообщило Минобороны России. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн тогда отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#всу #курск #алаудинов #суджа
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...