Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что при ударе ВСУ по школе-интернату в Судже погибли четыре человека

Четверо погибли, около 90 человек получили контузии в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области 1 февраля. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.





Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны, сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.





По его словам, ВСУ таким образом попытались отвлечь внимание от пыток, изнасилований и убийств жителей в населенном пункте Русское Поречное Курской области.





Командир «Ахмата» подчеркнул, что украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) пытается воспользоваться преступлением ВСУ в Судже для обвинений российской стороны. Алаудинов призвал не поддаваться на эти провокации.





Ранее об ударе по интернату в Судже сообщило Минобороны России. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн тогда отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.