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Трамп захотел, чтобы США «заняли сектор Газа» и превратили его в «ближневосточную Ривьеру»
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Политик не исключил отправки американских войск в регион, а также переселения местных жителей в соседние страны undefined
Новости

Трамп захотел, чтобы США «заняли сектор Газа» и превратили его в «ближневосточную Ривьеру»

Политик не исключил отправки американских войск в регион, а также переселения местных жителей в соседние страны

США готовы «занять сектор Газа» и начать «расчистку» эксклава. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.


Трамп допустил, что США будут «владеть регионом и нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия» (цитата по CNN). Он также считает, что жителей Газы можно переселить в Иорданию или Египет.  


По словам президента, в секторе нужно «расчистить местность» и избавиться от разрушенных зданий. Он также пообещал, что США поспособствуют экономическому развитию, которое «обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья», а регион превратится в «ближневосточную Ривьеру». 


Вместе с тем республиканец не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа. Он не раз заявлял, что регион превратился в «площадку под снос». 


19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Один из его пунктов предусматривает план восстановления Газы. 

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#израиль #сектор газа #нетаньяху #дональд трамп
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