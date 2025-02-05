Трамп захотел, чтобы США «заняли сектор Газа» и превратили его в «ближневосточную Ривьеру»

США готовы «занять сектор Газа» и начать «расчистку» эксклава. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.





Трамп допустил, что США будут «владеть регионом и нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия» (цитата по CNN). Он также считает, что жителей Газы можно переселить в Иорданию или Египет.





По словам президента, в секторе нужно «расчистить местность» и избавиться от разрушенных зданий. Он также пообещал, что США поспособствуют экономическому развитию, которое «обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья», а регион превратится в «ближневосточную Ривьеру».





Вместе с тем республиканец не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа. Он не раз заявлял, что регион превратился в «площадку под снос».





19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Один из его пунктов предусматривает план восстановления Газы.