Губернатор Астраханской области Бабушкин заявил, что облако газа не опасно для людей

Жители Астрахани обеспокоены появлением едкого запаха природного газа в воздухе. Губернатор Игорь Бабушкин призвал не поддаваться панике и объяснил ситуацию. По его словам, причина кроется в запуске установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ).





«Сейчас проводится пусконаладка оборудования, включая запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, могли заметить эти факелы. Ранее часть из них была потушена из-за остановки завода. Также во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается, как и на бытовой газовой плите», — рассказал глава региона.





По данным метеослужбы, облако газа движется в сторону степи, а не населенных пунктов. Бабушкин подчеркнул, что природный газ на открытом пространстве не представляет угрозы для здоровья людей. Он добавил, что ситуация с качеством воздуха стабилизируется в ближайшее время.





3 февраля АГПЗ был временно остановлен после атаки семи беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Тогда завод «получил заблаговременные сигналы об опасности БПЛА». Как заявлял губернатор Астраханской области, специалисты проводят мониторинг состояния воздуха каждые 20 минут, а результаты анализов показывают, что пробы соответствуют нормам.