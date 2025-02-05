Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму пятерых граждан России — членов ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (признана в РФ террористической и запрещена), вербовавших новых сторонников. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.





В ведомстве отметили, что «на территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников».





По местам жительства фигурантов обнаружено значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, были изъяты средства связи и электронные носители.





В следственном подразделении Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела.





В ноябре 2024 года стало известно о задержании гражданина Германии, причастного к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Он заехал с территории Польши для совершения новой диверсии на объекте энергетики, но был пойман правоохранителями.