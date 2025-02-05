Фурсенко: Борьбой с последствиями разливов мазута надо было озаботиться еще после аварии в Норильске в 2020 году

Помощник президента России Андрей Фурсенко считает , что борьбой с последствиями разливов мазута надо было озаботиться еще после аварии с топливом в Норильске в 2020 году. Он рассказал, что сейчас наши ученые активно ищут способы борьбы с такими природными катастрофами, как последствия крушения танкеров 15 декабря 2024 года в Керченском проливе.





Фурсенко выступил на пресс-конференции по поволу объявления лауреатов премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Помощник президента ответил на вопрос Daily Storm, допускает ли он, что в 2025 году появится специальная премия или грант за работу ученых, борющихся с последствиями разлива мазута в Черном море.





5 февраля ученые Кубанского госуниверситета рассказали РБК, что начали поиск бактерий, способных утилизировать мазут. Ранее краснодарские специалисты уже находили микроорганизмы, утилизирующие нефтепродукты.





«Работы такие ведутся. Я знаю, что есть несколько очень интересных предложений. Это [работа кубанских ученых] — не единственное, что есть», — сообщил Фурсенко.





Но говорить о грантах за разработки в этой области пока рано, полагает помощник главы государства.





«Я думаю, хорошо, если бы эти вопросы обсуждались после того, когда скажем, что вот это предложили — и это не просто теоретически, а на практике дало результат», — пояснил он.





Нужно было уделить больше внимания проблеме разливов мазута после аварии в Норильске в мае 2020 года, убежден Андрей Фурсенко.





«Как-то там решили, что обошлось — и слава богу. Надеюсь, что эта история [авария с танкерами в Черном море] нас заставит более серьезно относиться к биологическим средствам борьбы», — заявил он.





Трудности в борьбе с последствиями разлива мазута связаны в том числе с тем, что он затвердевает при низкой температуре, отметил помощник главы государства. Когда температура разогревается, мазут превращается в жидкость, которая проникает во все вещи, объяснил он. Кроме того, разлив в Черном море произошел при неблагоприятных условиях, отметил эксперт.





15 декабря 2024 года в Керченском проливе столкнулись перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По разным оценкам, в море вылилось около четырех тысяч тонн нефтепродуктов. Помимо воды был загрязнено побережье, много птиц попало в пятна мазута, погибли дельфины. Очистные работы ведутся до сих пор.





В мае 2020 года в Норильске на предприятии «Норникеля» вылилась 21 тысяча тонн дизельного топлива. Большая часть попала в близлежащие реки. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Суд обязал компанию выплатить 146 миллиардов рублей, что стало рекордной компенсацией за вред, причиненный природе.