Глава СК Бастрыкин предложил запретить в России продажу алкоголя до 21 года

Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя гражданам в возрасте до 21 года. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.





По его словам, это необходимо для «предупреждения алкоголизации молодежи». Запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива, уточнил он.





Ранее такую инициативу выдвигал и Минздрав. В некоторых регионах вводят свои правила. Например, в Вологодской области с 1 марта по будням алкоголь продавать будут только с 12:00 до 14:00.





Сейчас продажа алкоголя в России разрешена с 18-летнего возраста. В ряде стран, к примеру в США и Казахстане, купить спиртное могут только молодые люди, достигшие 21 года.