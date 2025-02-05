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Глава СК Бастрыкин предложил запретить в России продажу алкоголя до 21 года
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По его словам, ограничения должны распространяться и на слабоалкогольные напитки undefined
Новости

Глава СК Бастрыкин предложил запретить в России продажу алкоголя до 21 года

По его словам, ограничения должны распространяться и на слабоалкогольные напитки

Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя гражданам в возрасте до 21 года. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства. 


По его словам, это необходимо для «предупреждения алкоголизации молодежи». Запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива, уточнил он. 


Ранее такую инициативу выдвигал и Минздрав. В некоторых регионах вводят свои правила. Например, в Вологодской области с 1 марта по будням алкоголь продавать будут только с 12:00 до 14:00. 


Сейчас продажа алкоголя в России разрешена с 18-летнего возраста. В ряде стран, к примеру в США и Казахстане, купить спиртное могут только молодые люди, достигшие 21 года. 

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#алкоголь #бастрыкин #запреты #алкоголизм
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