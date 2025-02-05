Песков: Россия готова вести переговоры с Зеленским, несмотря на его нелегитимность

Владимир Зеленский по факту является нелегитимным президентом Украины — несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что «господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров».





Однако Песков указал, что заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией с учетом его запрета самому себе на них можно воспринимать только как пустые слова.





Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с участием Путина, если это будет «единственной конфигурацией».





Владимир Путин же отмечал, что вести переговоры со стороны Украины может кто угодно, но подписывать документы по их итогам должны те, чья легитимность подтверждена юридически.