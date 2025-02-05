Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





Сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также им дадут возможность позвонить родственникам и близким.





После этого военных отвезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Отмечается, что посредниками в обмене выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).





Это второй обмен в 2025 году. Первый состоялся 15 января по схеме 25 на 25.