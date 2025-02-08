«Я пришел работать»: врио губернатора Курской области Хинштейн на встрече с жителями сравнил себя с врачом и пообещал помочь людям

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с жителями трех приграничных районов — Беловского, Хомутовского и Кореневского. Собрался практически полный зал. Вместе с главой региона отвечали на вопросы граждан врио председателя правительства области Александр Чепик, прокурор региона Алексей Цуканов и омбудсмен Владимир Фирсов.





Александр Хинштейн сравнил себя с врачом и попросил курян не ругаться на него, потому что от этого проблемы не будут лучше решаться.





«Когда тебе плохо, к тебе приходит врач, ты свою боль высказываешь, ты ждешь от врача помощи. Я хочу, чтобы у вас было убеждение, что я пришел работать, чтобы помочь людям. Других задач у меня нет», — сказал врио губернатора Курской области.





Политик добавил, что воспринимать его как противную сторону не надо. Кроме того, Хинштейн опроверг объединение районов области, потому что «для каждого район — это родное».





Хинштейн также пристыдил курянку, которая решила задать вопрос по земельному участку. Нюанс в том, что у нее нет никаких проблем с жильем на данный момент, сертификат она получила.





«А дом разрушен у вас? А сертификат получили?» — спросил политик и услышал отрицательный ответ уже под громкие овации зала.





«Справедливо, вы считаете? Вот у меня к вам вопрос. Эти решения были до меня. Вот тут сидят люди, у кого дома разрушены, а сертификаты не получены <…> Выдали, ладно, понятно, назад уже не заберем», — добавил Хинштейн.





Хинштейн также предложил создать горячую линию для борьбы с мародерами в Курской области.





«Нужно сделать какую-то горячую линию, помимо 112, куда каждый может позвонить, в случае если увидит факты мародерства. Чтобы это сразу можно было пресекать», — сказал врио губернатора.





По его мнению, военная полиция будет эффективнее противостоять, в том числе и вооруженным мародерам.





5 февраля президент РФ Владимир Путин оценил как «вполне удовлетворительные» первые результаты работы Хинштейна на посту врио губернатора региона.





«В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, они оцениваются как вполне удовлетворительные. Надеюсь, что вот в таком же режиме будете работать дальше», — сказал глава государства.





На встрече они обсудили меры поддержки жителей приграничных территорий, обсуждались вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков.





Кроме того, российский лидер заявил о намерении поручить правительству проработать вместе с властями Курской области программу восстановления пострадавшей инфраструктуры.





5 декабря прошлого года Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области.