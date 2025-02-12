Viber остается в списке услуг с безлимитом у операторов связи, несмотря на блокировку и нестабильную работу. Это портит имидж компаний, считают эксперты

Мессенджер Viber остается в списке спецпредложений и услуг у крупнейших операторов связи, несмотря на блокировку приложения в России и его нестабильную работу. Это не нарушает закон, но портит имидж этих компаний, считают эксперты.
МТС, «МегаФон», «Билайн» и Yota предлагают клиентам тарифы и опции с безлимитным использованием Viber. У Tele2 раньше тоже были такие предложения, но сейчас на сайте компании указано, что они недоступны.
Daily Storm обратился за комментариями к операторам связи.
Опрошенные юристы объяснили, что компании не обязаны удалять Viber из списка услуг, поскольку в экстремистских перечнях этого мессенджера нет.
«Видимо, не удосужились убрать. А может быть, думают, что Viber не сегодня завтра, возможно, вновь заработает на территории России», — предположил юрист Виталий Ульяненко.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн тоже допускает, что операторы могли просто пропустить или не заметить объявление о блокировке мессенджера в стране.
Он считает, что Viber может снова начать работать в России, если выполнит требования Роскомнадзора.
«Есть команда «Закрыто». Viber работает нестабильно — то отправляет сообщения, то не посылает. Поэтому операторы, которые его держат в своих списках, просто свой имидж немного портят. <...> Пока нет конкретного распоряжения, что сняты ограничения, — это немножко даже несолидно — держать его в списке тех программ, которые получают поддержку, к которым доступ дают большие операторы», — говорит Букштейн.
13 декабря 2024 года Роскомнадзор объявил о блокировке Viber в России. В ведомстве тогда пояснили, что мессенджер нарушает требования безопасности.
По версии надзорного органа, Viber якобы используется в «террористических и экстремистских целях», для вербовки россиян, продажи наркотиков и размещения противоправной информации.