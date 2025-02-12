Viber остается в списке услуг с безлимитом у операторов связи, несмотря на блокировку и нестабильную работу. Это портит имидж компаний, считают эксперты

Daily Storm обратился за комментариями к операторам связи.





Опрошенные юристы объяснили, что компании не обязаны удалять Viber из списка услуг, поскольку в экстремистских перечнях этого мессенджера нет.





«Видимо, не удосужились убрать. А может быть, думают, что Viber не сегодня завтра, возможно, вновь заработает на территории России», — предположил юрист Виталий Ульяненко.





Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн тоже допускает, что операторы могли просто пропустить или не заметить объявление о блокировке мессенджера в стране.





Он считает, что Viber может снова начать работать в России, если выполнит требования Роскомнадзора.





«Есть команда «Закрыто». Viber работает нестабильно — то отправляет сообщения, то не посылает. Поэтому операторы, которые его держат в своих списках, просто свой имидж немного портят. <...> Пока нет конкретного распоряжения, что сняты ограничения, — это немножко даже несолидно — держать его в списке тех программ, которые получают поддержку, к которым доступ дают большие операторы», — говорит Букштейн.





13 декабря 2024 года Роскомнадзор объявил о блокировке Viber в России. В ведомстве тогда пояснили, что мессенджер нарушает требования безопасности.



