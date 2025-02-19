«Очень хорошая встреча»: Трамп рассказал об итогах переговоров России и США в Саудовской Аравии

Первые с 2022 года переговоры между Россией и США прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал их итоги вечером того же дня в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News.

Daily Storm собрал главное из заявлений американского лидера.





Что сказал Трамп о прошедших переговорах





Встречу делегаций США и России в Эр-Рияде Трамп назвал «очень хорошей» и признался, что после нее он «намного более уверен» в достижении сделки по урегулированию на Украине.





Трамп заявил, что российская сторона «хочет что-то сделать и остановить дикое варварство», вновь добавив, что при нем конфликт бы не начался. По мнению президента США, все можно было бы решить без территориальных и человеческих потерь еще несколько лет назад, и это было по силам «даже посредственному переговорщику».





В то же время американский лидер заявил, что позиция Украины, которую не пригласили на переговоры, его разочаровала. Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не признает итогов этой встречи, а до этого призывал страны Запада не вести переговоры без участия Киева. Трамп указал, что у Украины «было три года, чтобы сесть за стол переговоров».





Американский лидер также поддержал проведение выборов на Украине, указав, что рейтинг Зеленского находится «на уровне 4% одобрения». Трамп подчеркнул, что требование выборов на Украине — не «российское желание». По словам президента США, эта мысль исходит от него и лидеров других стран.





Продолжая отвечать на вопрос о необходимости выборов на Украине, Трамп выразил уверенность, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить на 100% города Украины, включая Киев, однако не хочет этого делать.





Трамп полностью поддержал отправку европейских войск на Украину, уточнив, что с подобными инициативами выступали власти Франции и Великобритании. Президент Соединенных Штатов добавил, что отправлять американских солдат на украинскую землю не будет.





Американский лидер не исключил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля. Это был дополнительный вопрос, и он не попал в прямые трансляции с пресс-конференции, однако его приводит агентство Reuters.





Реакция на переговоры России и США





Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что главное в прошедших переговорах то, что контакт состоялся и участники охарактеризовали его позитивно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, представлявший на переговорах российскую сторону, сообщил, что разговор был очень полезным, стороны не просто слушали, но и слышали друг друга.





На фоне прошедших переговоров Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию, назначенный на 19 февраля. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Турции после встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей 18 февраля.





Поясняя свое решение, Зеленский добавил, что «нельзя принимать решения без Украины, как завершить войну на Украине, те или иные условия». По его словам, Украину на эту встречу не приглашали, и для Зеленского ее проведение стало «сюрпризом».





Признавать результаты переговоров России и США в Эр-Рияде он не станет, заявил журналистам Зеленский перед пресс-конференцией в посольстве Украины в Турции.





Президент Франции Эммануэль Макрон накануне переговоров созвал в Париже экстренный неформальный саммит европейских стран. По его результатам Макрон заявил, что «Россия должна прекратить свою агрессию», а Украина — получить надежные гарантии безопасности.





В связи с началом переговоров в Эр-Рияде МИД Китая выпустил заявление о том, что в Пекине приветствуют все усилия, направленные на достижение мира. Представитель китайского МИДа Го Цзякунь выразил надежду, что все заинтересованные стороны смогут своевременно присоединиться к процессу урегулирования.