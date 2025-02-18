Лавров: Великим державам важно поддерживать диалог

Великим державам важно поддерживать диалог и слышать друг друга, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с американской стороной в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Его слова приводит РБК.





По словам главы российского МИДа, разговор был очень полезным, стороны не просто слушали, но и слышали друг друга. Среди итогов встречи Лавров назвал договоренности по обеспечению нормализации работы дипмиссий, процесса по украинскому урегулированию, создание условий для возобновления сотрудничества.





Переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта начнутся с того, что обе стороны назначат представителей по этой теме, добавил Лавров. Дипломат уточнил, что процесс по украинскому урегулированию нужно начать в ближайшее время.





По словам Лаврова, Москву и Вашингтон многое разделяет, но концептуальный подход был определен еще в ходе телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава МИД добавил, что встреча показала решимость американской стороны продвигаться вперед, и Россия готова этим заниматься.





Переговоры между российской и американской делегацией прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую сторону представляли помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.





﻿В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.