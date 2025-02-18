Рособрнадзор изменил проект о тестировании детей мигрантов после обвинений спикера Госдумы Володина

Рособрнадзор опубликовал обновленный законопроект о минимально допустимой оценке за тест по русскому языку, достаточного детям с иностранным гражданством для обучения в начальной, основной общей и средней школе.





Согласно новой версии документа, ребенку необходимо получить за тест минимум три балла, то есть оценку «удовлетворительно». При этом в проекте приказа не указано максимальное количество баллов, которое можно будет получить. Информации о том, какие именно задания придется выполнить, также нет.





Первая версия проекта была опубликована Рособрнадзором 12 февраля. Документ предлагал разрешить ребенку поступить в школу, если тот наберет минимум 30% от максимального числа баллов.





Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал это предложение, назвав его «девальвацией норм закона» о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование. Спикер уточнил, что «при десятибалльной шкале 30% — это в лучшем случае двойка». По словам Володина, такое тестирование становится формализмом.