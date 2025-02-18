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Рособрнадзор изменил проект о тестировании детей мигрантов после обвинений спикера Госдумы Володина
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Для поступления в школу детям иностранных граждан нужно будет сдать русский язык на оценку «удовлетворительно» undefined
Новости

Рособрнадзор изменил проект о тестировании детей мигрантов после обвинений спикера Госдумы Володина

Для поступления в школу детям иностранных граждан нужно будет сдать русский язык на оценку «удовлетворительно»

Рособрнадзор опубликовал обновленный законопроект о минимально допустимой оценке за тест по русскому языку, достаточного детям с иностранным гражданством для обучения в начальной, основной общей и средней школе. 


Согласно новой версии документа, ребенку необходимо получить за тест минимум три балла, то есть оценку «удовлетворительно». При этом в проекте приказа не указано максимальное количество баллов, которое можно будет получить. Информации о том, какие именно задания придется выполнить, также нет.


Первая версия проекта была опубликована Рособрнадзором 12 февраля. Документ предлагал разрешить ребенку поступить в школу, если тот наберет минимум 30% от максимального числа баллов.


Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал это предложение, назвав его «девальвацией норм закона» о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование. Спикер уточнил, что «при десятибалльной шкале 30% — это в лучшем случае двойка». По словам Володина, такое тестирование становится формализмом. 

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#дети #мигранты #рособрнадзор #тестирование
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