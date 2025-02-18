Разработчики «Отряда 22: ZOV» планируют передать патриотическим организациям 100 тысяч копий своей видеоигры про СВО

Создатели тактического экшена про СВО планируют передать патриотическим организациям 100 тысяч копий видеоигры. Об этом Daily Storm сообщил источник, знакомый с ситуацией вокруг «Отряда 22: ZOV».





«Знаю, что сейчас действительно прорабатывается вопрос о централизованной передаче очень большого пакета лицензий в пользу Минобороны. Через них более 100 тысяч копий пойдут по различным детским и юношеским патриотическим организациям, которые Минобороны сочтет правильными», — отметил собеседник издания.





По его словам, сейчас идет процесс оформления документов. Копии видеоигры отправятся по назначению до конца февраля.