Разработчики «Отряда 22: ZOV» планируют передать патриотическим организациям 100 тысяч копий своей видеоигры про СВО

Создатели тактического экшена про СВО планируют передать патриотическим организациям 100 тысяч копий видеоигры. Об этом Daily Storm сообщил источник, знакомый с ситуацией вокруг «Отряда 22: ZOV».
«Знаю, что сейчас действительно прорабатывается вопрос о централизованной передаче очень большого пакета лицензий в пользу Минобороны. Через них более 100 тысяч копий пойдут по различным детским и юношеским патриотическим организациям, которые Минобороны сочтет правильными», — отметил собеседник издания.
По его словам, сейчас идет процесс оформления документов. Копии видеоигры отправятся по назначению до конца февраля.
Тактический экшен «Отряд 22: ZOV» разрабатывает «Студия СПН» (бывшая «Студия 22»). Игрокам предлагается в роли бойцов пережить события в Донбассе с 2014 года и период СВО.
На сайте видеоигры указано, что ее создатели консультировались с ветеранами спецоперации, а также бывшим ополченцем и главой пресс-службы ДНР Даниилом Безсоновым (Гудвин). Игра создается при поддержке Главного военно-политического управления ВС РФ, а также Фонда «ЭРА» (группа ПСБ).