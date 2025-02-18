Потерявшим имущество жителям Курской области будут выплачивать по 65 тысяч рублей ежемесячно

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество. Об этом глава государства заявил на совещании с кабмином, пишет РБК.





Уточняется, что решение должно коснуться более 112 тысяч человек. Средства будут поступать им до момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент назвал такое решение неординарным.





Президент поручил изыскать такие средства из федерального бюджета и обеспечить необходимые выплаты. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что Минфин выполнит это поручение.





ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, боевые действия продолжаются до сих пор. Несколько дней спустя занимавший на тот момент пост губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов.





По данным Минобороны, российские военные освободили почти 63% изначально занятой ВСУ территории региона.