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Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров России и США
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По словам украинского лидера, встреча в королевстве представителей двух стран стала для него «сюрпризом» undefined
Новости

Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров России и США

По словам украинского лидера, встреча в королевстве представителей двух стран стала для него «сюрпризом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Саудовскую Аравию, планировавшийся на 19 февраля, не состоится. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Турции после встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.


Причиной он назвал прошедшие в столице королевства, Эр-Рияде, переговоры России и США. Зеленский отметил, что Украину не приглашали на встречу, и для него это стало «сюрпризом». Он добавил, что о прошедших переговорах он узнал из медиа.


По словам Зеленского, теперь его визит в королевство перенесен на 10 марта. Как отмечает РБК, посещение Саудовской Аравии должно было стать частью его дипломатического турне, включающего поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. 


Переговоры между российской и американской делегацией прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую сторону представляли помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.


В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

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#владимир зеленский #саудовская аравия #визит
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