Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров России и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Саудовскую Аравию, планировавшийся на 19 февраля, не состоится. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Турции после встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.





Причиной он назвал прошедшие в столице королевства, Эр-Рияде, переговоры России и США. Зеленский отметил, что Украину не приглашали на встречу, и для него это стало «сюрпризом». Он добавил, что о прошедших переговорах он узнал из медиа.





По словам Зеленского, теперь его визит в королевство перенесен на 10 марта. Как отмечает РБК, посещение Саудовской Аравии должно было стать частью его дипломатического турне, включающего поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию.





Переговоры между российской и американской делегацией прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую сторону представляли помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.





В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.