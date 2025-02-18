Сайт поспорившего с патриархом священника целую неделю находится «на стадии разработки»

Сайт священника Алексея Шляпина целую неделю после конфликта с патриархом Кириллом находится «на стадии разработки» и до сих пор недоступен. В технической поддержке страницы сообщили Daily Storm, что работу ресурса мог приостановить сам духовник.





«Наш сервис обеспечивает возможности для работы любых сайтов на платформе. Технические условия для работы сайта Шляпина сервисом не менялись, решение о запуске сайта и приостановке его работы принимаются им самостоятельно», — пояснили в техподдержке сервиса для создания православных сайтов «Приход.ру», которым пользовался Шляпин.





Страница священника ieralexei.ortox.ru связана с православным интернет-магазином «Ортокс». Именно на его поддоменах специалисты «Приход.ру» размещают некоторые свои проекты, в том числе и Алексея Шляпина. Создатель IT-проекта также владеет маркетплейсом для верующих «Ортокс».





Ресурс Шляпина проработал более 10 лет. В сервисе «Архив Интернета» первый снимок страницы появился в 2012 году. Сейчас после открытия гиперссылки можно увидеть только надпись «﻿Сайт находится на стадии разработки».





11 февраля на собрании Московской митрополии Шляпин сказал патриарху Кириллу, что, по его мнению, долг церкви не в продвижении патриотизма, а в ведении человека к Царствию Божию. После этих слов глава РПЦ посоветовал духовнику подумать о том, что он «сейчас ляпнул».





Позже СМИ со ссылкой на прихожан сообщали об обысках у священника. Однако в отделе по взаимоотношениям с обществом и СМИ Одинцовской епархии заявили Daily Storm, что ничего не знают о внимании правоохранителей к Шляпину.