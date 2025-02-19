ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить власть

Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иноагентов) заведено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.





Как утверждают в ведомстве, Пономарев сотрудничает «с одним из украинских военизированных подразделений (включенным в список организаций, признанных террористическими)» для «реализации замысла по захвату власти в России силовым путем».





Другим основанием для возбуждения уголовного дела послужили данные об учреждении Пономаревым в Польше в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов» (СНД, признано нежелательной организацией в России).





ФСБ сочла целью СНД «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации». В ведомстве отметили, что с 2022-го по 2024 год проведено семь сессий СНД, в которых поучаствовали более 60 делегатов, прежде заседавших в российском парламенте, принявших более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и других.





В ФСБ добавили, что СНД позиционируется Пономаревым перед западными странами как «новое правительство России в изгнании».





В 2024 году военный суд в Москве заочно приговорил Пономарева к 10 годам колонии за распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России и оправдание терроризма.