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Глава РФПИ Дмитриев: Американские компании вернутся в Россию во втором квартале 2025 года
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По его словам, процесс возвращения будет непростым undefined
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Глава РФПИ Дмитриев: Американские компании вернутся в Россию во втором квартале 2025 года

По его словам, процесс возвращения будет непростым

Некоторые компании из США вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года, заявил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.


Он отметил, что процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты.


Накануне, 18 февраля, Дмитриев, отвечавший на переговорах с США в Саудовской Аравии за экономический аспект, оценил потери американского бизнеса от ухода с российского рынка более чем в 300 миллиардов долларов.


По оценкам РФПИ, основные потери американских компаний пришлись на сектор IT и медиа, а также на компании потребительского сектора и здравоохранения, финансовые компании, промышленность и энергетику.

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#сша #рынок #дмитриев
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