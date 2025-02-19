Титов: После переговоров с США ждем возврата в Россию западных брендов и возобновления выдачи виз

После переговоров России и США в Эр-Рияде санкции, возможно, не снимут сразу, но их дух увянет, а западные бренды могут вернуться в РФ. Так считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.





«После вчерашней встречи в Эр-Рияде санкции, может, сразу и не снимут, но их дух увянет. Все перестанут их толковать расширительно, в минус», — сказал Daily Storm Титов.





Он считает, что банки и предприниматели перестанут ограничивать себя и других даже тогда, когда прямых санкционных запретов нет.





«Ждем разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз», — добавил спецпредставитель президента РФ.





18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча длилась 4,5 часа. Москву представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.





По итогам переговоров Сергей Ушаков заявил, что делегации провели серьезный разговор по всем вопросам. По его словам, сейчас трудно сказать, что позиции РФ и США сближаются. Помощник президента добавил, что стороны будут готовиться к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.