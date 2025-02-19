Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России

Страны Евросоюза (ЕС) одобрили 16-й пакет ограничительных мер против России, пишут агентство Reuters и издание Financial Times со ссылкой на информированных собеседников.





Среди прочего согласован запрет импорта первичного алюминия. Также будут введены ограничения против 13 банков и 73 судов, которые ЕС считает частью российского теневого флота. Кроме того, под ограничения подпадут новые люди и компании, которые, по данным ЕС, помогают России продолжать боевые действия.





Одобренный постоянными представителями европейский государств пакет направят на утверждение лидерам стран Евросоюза.





На долю необработанного алюминия приходится 85% от общего объема импорта алюминия из России в ЕС, пишет РБК со ссылкой на издание Mining. Ранее Евросоюз запретил ввоз российской алюминиевой проволоки, фольги, труб. Импорт алюминия из России уже запрещен в США и Британии.





Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 18 февраля, что ЕС не станет отменять антироссийские санкции, даже если это сделают США.