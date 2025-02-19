Новости
Новости 18+
St
Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России
18+
Планируется запретить импорт первичного алюминия undefined
Новости

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России

Планируется запретить импорт первичного алюминия

Страны Евросоюза (ЕС) одобрили 16-й пакет ограничительных мер против России, пишут агентство Reuters и издание Financial Times со ссылкой на информированных собеседников.


Среди прочего согласован запрет импорта первичного алюминия. Также будут введены ограничения против 13 банков и 73 судов, которые ЕС считает частью российского теневого флота. Кроме того, под ограничения подпадут новые люди и компании, которые, по данным ЕС, помогают России продолжать боевые действия.


Одобренный постоянными представителями европейский государств пакет направят на утверждение лидерам стран Евросоюза.


На долю необработанного алюминия приходится 85% от общего объема импорта алюминия из России в ЕС, пишет РБК со ссылкой на издание Mining. Ранее Евросоюз запретил ввоз российской алюминиевой проволоки, фольги, труб. Импорт алюминия из России уже запрещен в США и Британии.


Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 18 февраля, что ЕС не станет отменять антироссийские санкции, даже если это сделают США.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#евросоюз #алюминий #пакет санкций
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...