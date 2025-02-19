Правоохранители задержали сына экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра, пишет ТАСС со ссылкой на источник.





По данным издания URA.RU, сейчас Дубровский находится на допросе, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.





Сына экс-губернатора задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, уточняет РИА «Новый День» со ссылкой на несколько источников.





О задержании Нечаева сообщал новостной портал «Губерния». Информацию подтвердили изданию в областном управлении ФСБ. Его подозревают в присвоении или растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере.





Также были задержаны заместитель начальника правового управления миндортранса Сергей Куликов, бывший глава АО «Южуралмост» Сергей Вильшенко и руководители ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов.