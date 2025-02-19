Лавров: Ужесточение миграционной политики не отвечает интересам России

Ужесточение политики по отношению к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, Закавказья и других бывших советских республик не отвечает долгосрочным интересам России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. Его слова приводит ТАСС.





Глава российского МИДа отметил, что было зафиксировано много нарушений по целому ряду географических направлений, откуда приезжают мигранты. Лавров призвал ужесточать контроль за их поведением, но «не ставить барьеры» и «не вводить визовый режим».





По словам министра, все это можно сделать, «не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками».





Изменения в миграционной политике, согласно которым срок временного пребывания иностранцев в России без визы сокращен с 180 до 90 суток суммарно за год, вступили в силу с 1 января. В ответ на это кабинет министров Азербайджана также ограничил срок пребывания в республике для граждан России без визы.