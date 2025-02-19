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В Польше собирают деньги на покупку Гавайев
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Так республика иронично ответила на планы Трампа приобрести Гренландию undefined
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В Польше собирают деньги на покупку Гавайев

Так республика иронично ответила на планы Трампа приобрести Гренландию

На популярной в Польше краудфандинговой платформе Zrzutka запустили сбор средств на покупку американского штата Гавайи, говорится на сайте сервиса.


В качестве цели установлена сумма в один миллион злотых, что равно примерно 250 тысячам долларов. Организаторы считают, что этой суммы должно хватить, так как «Гавайи стоят дешевле, чем некоторые стадионы и электростанции, которые так и не были построены».

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Скриншот
Скриншот Zrzutka

Гавайи планируется присоединить к Польше в качестве Гавайского воеводства. В описании к сбору организаторы указывают, что если президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, то поляки, «как амбициозная нация, стремятся еще выше».


Также в описании рассказывается о том, что после присоединения Гавайев граждане Польши смогут наслаждаться морскими пляжами, угощаться там сосисками и свиной шейкой, слушать польские хиты и по традиции стоять в очередях.

#польша #дональд трамп #гренландия
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