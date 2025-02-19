В Польше собирают деньги на покупку Гавайев

Гавайи планируется присоединить к Польше в качестве Гавайского воеводства. В описании к сбору организаторы указывают, что если президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, то поляки, «как амбициозная нация, стремятся еще выше».





Также в описании рассказывается о том, что после присоединения Гавайев граждане Польши смогут наслаждаться морскими пляжами, угощаться там сосисками и свиной шейкой, слушать польские хиты и по традиции стоять в очередях.