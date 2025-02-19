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В России вынесли первый известный приговор за вовлечение в ЛГБТ
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Отбывающего срок в колонии мужчину приговорили еще к шести годам тюрьмы undefined
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В России вынесли первый известный приговор за вовлечение в ЛГБТ

Отбывающего срок в колонии мужчину приговорили еще к шести годам тюрьмы

На заключенного в Кузбассе, который отбывал 18-летний срок за сексуальные преступления против ребенка, завели дело о деятельности экстремистской организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области.


По данным ведомства, заключенный, являющийся сторонником ЛГБТ*, вовлекал в деятельность движения других осужденных.


Яйский районный суд региона признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы. С учетом неотбытого наказания всего осужденный проведет в колонии строго режима 15 лет, после чего ему предстоит еще два года ограничения свободы.


Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал на сумму в один миллион рублей российский телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ. Утверждается, что СМИ распространяло информацию, в которой демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних или сведения, способные вызвать желание сменить пол.


*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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#кемеровская область #суд #лгбт
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