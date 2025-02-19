Невесту задержанного в Москве за наркотики американца освободили

С невесты американца Калоба Байерса, задержанного за контрабанду наркотиков, Наиды Мамбетовой сняли обвинения в контрабанде наркотических веществ. Об этом Daily Storm заявила адвокат девушки Римма Вербицкая.





«Готова подтвердить, что Наида Мамбетова освобождена из СИЗО. Следственные органы в кратчайшие сроки смогли разобраться в обстоятельствах дела и прекратили в отношении нее уголовное преследование за непричастностью», — сообщила изданию правозащитник.





Ранее родители Байерса написали на странице в соцсетях, что Наида уже вернулась домой. По их словам, теперь пара может начать жизнь «с чистого листа» и ей предстоит «вернуться к обычной жизни». Самого Байерса освободили несколько дней назад.





Байерса задержали во Внуково вместе с девушкой 7 февраля. В конфетах, которые перевозил молодой человек, обнаружили наркотические вещества каннабиноидной группы. Против американца возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.





Позже родители задержанного сообщили, что их сын возвращается в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что освобождение американца можно рассматривать в контексте нормализации отношений с Соединенными Штатами.