Путин: Россия готова вернуться к переговорам по Украине

Российская сторона готова вернуться за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин журналистам. Его слова приводит РИА Новости.





Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. По его словам, во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп подчеркнул, что переговорный процесс будет проходить при участии России и Украины.





Путин высоко оценил итоги переговоров России и США в Саудовской Аравии, отметив, что «результаты есть». Глава государства подчеркнул, что целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия.





Также президент заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, но для этого нужна подготовка. По словам российского лидера, посредники в диалоге между Москвой и Вашингтоном не нужны.