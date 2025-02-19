В Испании задержали 14 человек, принадлежащих к «русской мафии»

Национальная полиция Испании совместно с Европолом задержала 14 человек, которые принадлежали к «русской мафии», говорится в заявлении ведомства.





По данным испанской полиции, граждане России зарегистрировали в Испании компанию, через которую переводили деньги преступных группировок из Сербии, Албании, Армении, Китая, с Украины, из Колумбии и Марокко.





В каждом из офисов группы находились «кассиры», ежедневно проводившие финансовые операции, объем которых достигал 300 тысяч евро, отметили в полиции. Деньги от криминальных группировок поступали ежедневно, и в месяц каждый офис компании отмывал по несколько миллионов евро.





В ходе расследования также установили, что сотрудники компании в качестве меры безопасности каждые несколько месяцев меняли дом и машину, а «кассиры» переезжали из одного города в другой. Кроме того, у участников были зашифрованные мобильные телефоны, которые работали в единой сети и блокировались одновременно у всех, если кого-то задерживала полиция.





Кроме того, «русская мафия» планировала установить фотоэлектрические элементы на Кубе для обеспечения острова электроэнергией. Компания связалась с властями острова, предложив свои услуги в обмен на полезные ископаемые, в частности, никель и золото.





Расследование началось в 2023 году и завершилось задержаниями членов организации и обысками офисов подставной компании в нескольких городах Испании. Правоохранители изъяли более одного миллиона евро наличными, четыре счетчика наличных, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелек и множество документов.