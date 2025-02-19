Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором», так как тот отказывается проводить выборы, несмотря на низкие рейтинги. Об этом глава Соединенных Штатов написал в своей соцсети Truth Social.





Американский лидер призвал Зеленского «поторопиться», иначе у него не останется страны. Также Трамп обвинил президента Украины в том, что тот хочет продолжать боевые действия.





Он подчеркнул, что США тем временем «ведут успешные переговоры» с Россией об урегулировании конфликта.





По словам Трампа, «успешный комик» убедил США «потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть». Американский лидер подчеркнул, что эта сумма больше того, что потратила Европа, на 200 миллиардов долларов.





Зеленский, по словам президента Соединенных Штатов, признает, что половина полученной от США суммы пропала. Трамп предполагает, что президент Украины хочет продолжать «кататься на денежном поезде».