В приграничной с Россией области Казахстана упал беспилотник

В Западно-Казахстанской области обнаружен упавший беспилотник, сообщает издание Orda.kz со ссылкой на сообщение департамента полиции региона и акима Бокейординского района Нурлыбека Даумова.





Инцидент произошел вблизи Уялы, отмечается в сообщении. Примерно в 250 километрах от него располагается российский военный полигон Капустин Яр, с которого производятся пуски баллистических ракет. В частности, оттуда 21 ноября был произведен пуск ракеты «Орешник» по Днепру.





Издание утверждает, что дрон похож на разведывательный беспилотник Crecerelle французской компании Sagem. Найденный БПЛА передали казахстанским военным.





Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля семь беспилотников атаковали Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в результате чего объект вывели из эксплуатации. Власти Казахстана сообщили, что намерены обсудить с Украиной совершенный удар по станции.