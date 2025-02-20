Трамп заявил, что Россия имеет «козыри» в переговорах по Украине

Россия имеет «козыри» в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами Белого дома.





«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — сказал он.





Трамп, по его словам, верит в возможность заключения с Россией сделки по Украине, чтобы «остановить потенциальное убийство дополнительных миллионов людей».





Кроме того, он надеется урегулировать украинский конфликт за год, «иначе всех ждет третья мировая война». Трамп также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский «отказывается проводить выборы, он проделал ужасную работу, а Украина оказалась раздроблена».





США будут пытаться вернуть свои деньги, которые дали Киеву, добавил американский президент.





18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые за много лет масштабные переговоры России и США. На них поднимались вопросы восстановления двусторонних отношений между странами, функционирования экономики и урегулирования конфликта на Украине.