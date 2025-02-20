СК России начал расследование убийства поэта Лермонтова

Он заявил РИА Новости, что лично направил обращение в СК с соответствующей просьбой. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства поэта в 1841 году.





Артист не исключает, что Лермонтова, как и поэта Александра Пушкина, могли убить в результате «заговора русофобов», которые «всегда были на Руси». В Совфеде к словам Бурляева серьезно не отнеслись, подчеркнул он, а у СК другая позиция.





Депутат сказал, что «был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера». О ходе и результатах расследования он пообещал сообщить.





Михаил Лермонтов родился в 1814 году, погиб в возрасте 26 лет. По официальной версии — в результате дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым.