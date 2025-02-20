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В Нижегородской области разбился самолет, два пилота погибли
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Авиакатастрофа произошла недалеко от села Новоликеево Кстовского района undefined
Новости

В Нижегородской области разбился самолет, два пилота погибли

Авиакатастрофа произошла недалеко от села Новоликеево Кстовского района

Легкомоторный самолет упал и загорелся после жесткой посадки в Нижегородской области. Сначала сообщалось, что два пилота пострадали, но выжили, затем в МЧС подтвердили гибель мужчин. 


ЧП произошло в районе села Новоликеево Кстовского района. Борт RV-7 сел на аэродроме Кстово-Восточный. Один из пилотов сам вызвал спасателей.

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Прибывшие медики не смогли спасти пострадавших.


В сентябре 2024-го легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный в Алтайском крае. Пилот погиб, сообщали в региональном главке МЧС. 

#авиакатастрофа #самолет #нижегородская область
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