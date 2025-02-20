В Нижегородской области разбился самолет, два пилота погибли

Легкомоторный самолет упал и загорелся после жесткой посадки в Нижегородской области. Сначала сообщалось, что два пилота пострадали, но выжили, затем в МЧС подтвердили гибель мужчин.





ЧП произошло в районе села Новоликеево Кстовского района. Борт RV-7 сел на аэродроме Кстово-Восточный. Один из пилотов сам вызвал спасателей.