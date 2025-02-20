Сотрудники ФСБ предотвратили теракт спецслужб Украины в Саратовской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в отношении чиновника в Саратовской области. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





По данным ведомства, речь идет о гражданине РФ 1976 года рождения, прошедшем подготовку в Киеве. Злоумышленник был обнаружен сотрудниками ФСБ при попытке извлечения взрывного устройства с поражающими элементами из тайника.





На требование остановить противоправные действия он ответил открытым вооруженным сопротивлением, продолжили в ЦОС. Мужчина был нейтрализован.





По информации спецслужб, целью атаки должен был стать автомобиль представителя региональной власти. В ходе операции никто из мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал, указали в ведомстве.





Также диверсант вел разведку в интересах Киева, отметили в ФСБ. ТКроме того, он документировал последствия атак беспилотников противника на объекты ТЭК региона.