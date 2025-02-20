Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о «секретном формате» ходатайства об УДО актера

Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал Daily Storm сообщения о «секретном формате» ходатайства об УДО своего подзащитного. По словам Юрия Падалко, он не в курсе, что вообще это за понятие.





«Я не понимаю и не знаю, что такое «секретный формат». Такого в законе не существует. Сейчас я вообще нахожусь в пути. В командировке в Воронеже занят совсем другим делом», — сказал адвокат артиста.





О том, подавалось ли до командировки ходатайство на условно-досрочное освобождение Ефремова, Падалко отвечать не стал.





Ранее источник SHOT заявил, что Ефремов якобы в «секретном формате» подал ходатайство об УДО, которое должны рассмотреть в ближайшие две недели.





Адвокат Ефремова в октябре в комментарии Daily Storm отмечал, что обозначать какие-то сроки освобождения его подзащитного «неэтично и некорректно», поскольку «все решит суд». Падалко признавался: он не хочет часто выступать в СМИ о возможном освобождении Ефремова, чтобы «лишний раз общественное мнение не будоражить». Но, говорил адвокат, они более-менее уверены, что смогут добиться выхода Ефремова по УДО.





Он также рассказывал, что у артиста нет взысканий и имеются положительные характеристики за общественную деятельность. Падалко также жаловался, что в некоторых Telegram-каналах публикуются «вбросы» насчет его подзащитного.





В частности, адвокат назвал неправдой утверждения о том, что Ефремову осенью было отказано в УДО. К категории фейков отнес Падалко и «новость» о том, что артист якобы ранее собирался отправиться в зону СВО в качестве танкиста, а от этой идеи его отговорили родственники и руководство колонии.