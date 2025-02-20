В СК России опровергли информацию о начале расследования смерти Лермонтова

В Следственном комитете РФ опровергли информацию о начале расследования обстоятельств гибели русского поэта и писателя Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы Николая Бурляева. Об этом пишет ТАСС.





По данным ведомства, «информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова, не соответствует действительности».