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В СК России опровергли информацию о начале расследования смерти Лермонтова
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Поэт погиб на дуэли 184 года назад undefined
Новости

В СК России опровергли информацию о начале расследования смерти Лермонтова

Поэт погиб на дуэли 184 года назад

В Следственном комитете РФ опровергли информацию о начале расследования обстоятельств гибели русского поэта и писателя Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы Николая Бурляева. Об этом пишет ТАСС. 


По данным ведомства, «информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова, не соответствует действительности».

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Ранее народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что после его запроса «был отклик со стороны Следственного комитета» и «началась предметная совместная работа, в том числе технического характера».


Михаил Лермонтов родился в 1814 году, погиб в возрасте 26 лет. По официальной версии — в результате дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым.

#скр #николай бурляев #лермонтов
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