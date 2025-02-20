Набиуллина заявила, что ЦБ не участвует в переговорах о возможном снятии санкций

Председатель ЦБ подчеркнула, что ей «об этом ничего не известно».





Кроме того, Набиуллина отметила, что международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались по вопросу возвращения на российский рынок. По ее словам, пока об этом говорить преждевременно.





Набиуллина сообщила, что в 2024 году было «разморожено» около 570 миллиардов рублей активов российских инвесторов.





Вместе с правительством в ЦБ вырабатывали разные схемы, чтобы высвободить эти средства, уточнила она.





«Разморозка» коснулась около 1,5 миллиона человек», — добавила Набиуллина.





Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 18 февраля, что ЕС не станет отменять антироссийские санкции, даже если это сделают США. 19 февраля стало известно о введении 16-го пакета европейских санкций в отношении РФ.