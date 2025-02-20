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Набиуллина заявила, что ЦБ не участвует в переговорах о возможном снятии санкций
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Visa и Mastercard не обращались по вопросу возвращения на российский рынок, добавила она undefined
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Набиуллина заявила, что ЦБ не участвует в переговорах о возможном снятии санкций

Visa и Mastercard не обращались по вопросу возвращения на российский рынок, добавила она

Банк России не участвует в переговорах о возможном снятии части западных санкций. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях форума «Кибербезопасность в финансах», отвечая на соответствующий вопрос. 

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Председатель ЦБ подчеркнула, что ей «об этом ничего не известно». 


Кроме того, Набиуллина отметила, что международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались по вопросу возвращения на российский рынок. По ее словам, пока об этом говорить преждевременно. 


Набиуллина сообщила, что в 2024 году было «разморожено» около 570 миллиардов рублей активов российских инвесторов. 


Вместе с правительством в ЦБ вырабатывали разные схемы, чтобы высвободить эти средства, уточнила она.


«Разморозка» коснулась около 1,5 миллиона человек», — добавила Набиуллина. 


Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 18 февраля, что ЕС не станет отменять антироссийские санкции, даже если это сделают США. 19 февраля стало известно о введении 16-го пакета европейских санкций в отношении РФ.

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