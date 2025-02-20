«Мариуполь как яичко стоит»: в Госдуме восхитились городом в ДНР и рассказали, почему американцам не понять русских

«Мы оцениваем события, которые происходят, и наши действия по нашей школе ценностей, где есть традиция, где есть святыни, опора на наших предков. Веками так мы жили, действуем. А у них другая система ценностей. У них вместо святынь есть понятие «польза» — и это их высшая ценность. Полезно или неполезно», — считает депутат.





Она отметила, что у американцев «нет традиций, им всего 300 лет».





«А индейскую традицию тысячелетнюю они послали, расстреляли и изничтожили. Поэтому им нужно на что-то опираться», — добавила Драпеко.





По ее словам, американцев за это не надо осуждать, их надо понимать, что и делают российские дипломаты.





«А они нас не понимают, почему мы действуем вопреки пользе. «Вы идиоты, Киев не разбомбили, в труху не превратили. Строите на этих территориях… Мариуполь как яичко стоит, белый с голубым, едут туда сумасшедшие бесплатно, добровольцы восстанавливать частные дома», — заключила депутат.





Свое мнение Драпеко высказала на пресс-конференции, в рамках которой была представлена книга белорусских авторов «Донбасс — Новороссия. Белорусский взгляд».





В книге представлены документальные материалы, собранные белорусскими журналистами и общественными деятелями в зоне проведения СВО: в частности, в Мелитополе, Мариуполе и районе Запорожской атомной электростанции.