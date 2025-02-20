В АвтоВАЗе надеются, что вернувшиеся иностранные автобренды откроются на новых территориях и будут помогать мобилизованным

Зарубежные автокомпании работают над планами по возвращению в Россию, пишут СМИ. Это сообщение прокомментировали в АвтоВАЗе. Директор компании по связям с общественностью Сергей Ильинский выразил надежду, что вернувшиеся иностранные бренды откроют свои автосалоны в том числе на новых территориях и в Крыму, а также будут помогать мобилизованным.





«Безусловно, решение о возвращении или невозвращении ушедших компаний целиком и полностью на правительстве страны и вопрос регуляторики. В случае, если решение о том, что им можно вернуться на каких-то условиях, будет принято, конечно же, мы не боимся конкуренции на рынке, где все действуют по единым правилам и в едином регуляторном поле», — заявил Daily Storm директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.





«Хотим верить, что их автосалоны откроются по соседству с нашими на новых территориях и в Крыму, и что компании российские — дочки иностранные — будут, как и любой российский бизнес, оказывать поддержку мобилизованным и их семьям и в принципе работать на благо нашей страны», — добавил представитель компании.





Ранее 20 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные компании. Он предупредил, что автобрендам нужно будет платить «за все свое поведение».





Корейское агентство News1 писало, что компания Hyundai Motor Group рассматривает возможность вернуться в Россию. Она производит марки Hyundai и Kia.





Глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер заявил изданию Berliner Zeitung, что немецкие автокомпании тоже могут вернуться в РФ в 2025 году, потому что автомобильной промышленности Германии нанесен серьезный ущерб в результате санкций.





Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 19 февраля сообщил, что некоторые компании из США вернутся в Россию уже во II квартале 2025 года.