В Госдуме заявили, что возвращение Coca-Cola в РФ не нужно, а AutoCAD или Mercedes придется пустить в страну, но обложить повышенными пошлинами. Так считает заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин. По мнению парламентария, еще не скоро покинувшие страну западные бренды смогут работать на российском рынке.





«Думаю, кто компании, которые хотят вернуться в РФ, должны возместить нанесенный российским потребителям моральный и материальный ущерб. Это потребует некоторого времени. Потому что процедура установления такого ущерба у нас отсутствует», — заявил Daily Storm депутат.





Но не все компании в России теперь и ждут, заметил Делягин. Он пояснил, что условная IKEA, автомобильные бренды и техника пригодятся россиянам, а вот с едой и одеждой не все так очевидно: «Потому что какая-нибудь кока-кола производится уже и внутри страны более разнообразно и интересно. Зачем подрывать свое производство? А AutoCAD или Mercedes не имеют у нас аналогов до сих пор. Поэтому, наверное, их придется пустить».





«Как минимум иностранные компании, которые объявили нам войну и напали на нас своей политикой, должны платить сильно повышенные пошлины», — добавил он.





Также для успешного возвращения брендов в Россию нужно снятие санкций для международных платежей, решение вопросов в области логистики, указал Делягин. «Это необходимый минимум», — заключил депутат.





Он обратил внимание, что не всем западным компаниям может хватить свободных площадей в торговых комплексах, которые уже заняты отечественными производителями. «Это их проблемы. Но пусть сначала возместят нанесенный ущерб России, а потом уже можно будет разговаривать...» — сказал Делягин.





СМИ ранее писали о намерениях зарубежного бизнеса вернуться в РФ. Упоминались такие компании, как Samsung, LG, Hyundai, Inditex (со своими брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear), McDonald’s, Uniqlo, Coca-Cola, PepsiCo, Apple, Visa и Masterсard.





Однако говорили об этом не официальные представители данных компаний, заметил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал возвращение западных брендов, которые бы конкурировали с российскими компаниями, полезным для потребителей.





Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин 15 февраля заявил, что Россия проводит переговоры с представителями Inditex. Но беседы проходят неофициально и в частном порядке, признался Люлин.





Для возвращения брендовых магазинов в РФ необходима «оттепель» в отношениях Москвы и стран Запада, добавил он. Ушедшим ранее из РФ компаниям также придется столкнуться с дефицитом свободных торговых площадей, предупредил Люлин.





Российская платформа для развития бизнеса Kokoc Group ранее предположила, что в 2025 году на отечественный рынок могут вернуться до 350 иностранных компаний, покинувших страну после начала СВО. Об этом, ссылаясь на результаты исследования, пишет «Газета.Ru».





По данным аналитиков, в первом квартале 2022 года из РФ ушли или приостановили инвестиции в свой бренд на территории страны 560 компаний. Но в четвертом квартале 2024-го в Россию уже вернулись 235 компаний.





С уходом больших брендов маркетинговые бюджеты снизились почти вдвое, отметил директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов. Но несмотря на отсутствие в российском медийном пространстве в течение почти трех лет, крупные зарубежные бренды сохраняют свое влияние на аудиторию, уверен эксперт.





Минпромторг России не считает актуальной задачу поощрять или стимулировать возвращение ушедших зарубежных брендов, сообщили ТАСС в ведомстве. Освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками, подчеркнули в Минпромторге, напомнив, что некоторые иностранные бренды в 2022-2023 годах самостоятельно решили уйти из РФ. Такая практика является недобросовестной, поскольку оказались нарушены контрактные обязательства перед ТЦ по аренде площадей, что привело к снижению их заполняемости, добавили в ведомстве.