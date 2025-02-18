«Домашний» совсем не домашний: глава «Матерей России» Валентина Петренко раскритиковала телеканал

Глава общественного движения «Матери России» и экс-сенатор Валентина Петренко обвинила телеканал «Домашний» в нарушении семейных ценностей и традиций. Она заявила Daily Storm, что программы идут вразрез с демографической политикой государства: они развращают неокрепшие умы детей и портят имидж страны. Вместе с коллегами из 79 регионов Петренко будет добиваться пересмотра работы телеканала.





«Нам важно, чтобы под названием «Домашний» действительно говорили о домашнем. О том, что нужно делать с точки зрения опыта, чтобы решить какие-либо проблемы. Например, тема с разводами. Зачем показывать на экране, как люди ссорятся? Можно же показать, как сделать так, чтобы разводов стало меньше: научить людей терпимости, подготовить мальчиков и девочек к решению бытовых вопросов», — возмущается глава движения «Матери России».





Она выделила абсурдные моменты у нескольких программ. «По делам несовершеннолетних»: адвокат Павел Астахов судит подростков за убийства и изнасилования. «Разводы»: пары устраивают скандалы, иногда даже при детях. «Тест на отцовство»: мужчины отговариваются от ребенка словами «она сама меня изнасиловала», «ей нужны от меня деньги», а женщина и вовсе не знает, от кого родила. «Понять. Простить.»: герои изменяют, подкидывают детей. «Порча», «Верну любимого», «Знахарка», и «Разговор с мертвыми» настаивают на нетрадиционных методах лечения и взаимодействия с людьми.





В России сегодня много говорят о демографии, и похожая повестка должна быть и на экране, особенно на том канале, который ее предполагает: о том, какие законы нужно принять, чтобы было как можно меньше абортов, о создании условий для многодетных семей, о том, как научить ребенка с детства чтить семейные традиции.





«И мы предполагали, что канал «Домашний» будет решать эти задачи. Очень много просьб от граждан, например, по профилактике женских заболеваний, которые тоже сказываются на деторождении: как вовремя пролечиться, как сохранить свое здоровье и мужчинам, и женщинам. Другой вопрос: забота о грудных детях. Не все понимают, какое питание нужно подобрать, если мама сама не может кормить. Нужно учить людей, как правильно питаться, почему у детей появляются аллергия и на что. Многие этого не знают, когда пара первый раз рожает ребенка. Это общий комплекс вопросов, и хотелось бы, что он звучал с экранов «домашнего» канала», — уточняет Петренко.





По ее словам, такие программы создают плохое впечатление о нашей стране. Она рассказала историю, как в Россию недавно приехал ее знакомый из Японии. После рабочего мероприятия он решил отдохнуть и посмотреть в отеле телевизор, наткнулся на передачу «Тест на отцовство» и был шокирован полемикой на экране. Поэтому, по мнению Петренко, чтобы у иностранцев не складывалось ощущение, что в России «все спят с кем попало», нужно больше снимать программ о достоинствах и успехах русских граждан, например, в медицине, а не показывать ту же самую «Знахарку». Так престиж государства только вырастет.





Валентина Петренко пыталась разговаривать с редакцией канала, но ответа не дождалась. Вместе с коллегами из 79 регионов они составили общую жалобу, которую экс-сенатор намерена представить 19 февраля на заседании в Общественной палате. На радикальных мерах парламентарий не настаивает, но говорит, что можно просто поменять название, например, на что-то связанное с Турцией, так как в выходные дни по телеканалу идут только турецкие фильмы. А взамен сделать другой «Домашний», отвечающий реальным запросам общества, смотря который, дети не будут впитывать информацию про порчу и гадания.