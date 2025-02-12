Заслуженный тренер РФ Быстрова — об уходе Винер из сборной по художественной гимнастике: Она устала, а заменить ее могла бы Кабаева

Алина Кабаева может успешно заменить Ирину Винер на посту главного тренера сборной по художественной гимнастике. Такое мнение выразила заслуженный тренер РФ Инна Быстрова. Она считает, что 76-летняя Винер, работавшая с командой с 2001 года, устала и поэтому объявила об уходе. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сказал Daily Storm, что специалист воспитала огромное количество великих учеников, которые успешно «подхватят знамя», поэтому художественная гимнастика точно не останется бесхозной.





«Думаю, со сборной все будет хорошо после ухода Винер. Потому что Ирина Александровна забрала на себя очень большую ответственность. Может быть, потому что кто-то рядом с ней недорабатывал. Такой большой объем работы на одном человеке замыкался! Может, Винер просто устала», — заявила Daily Storm Быстрова.





Она напомнила об успешной работе академии художественной гимнастики «Небесная грация», созданной в 2022 году Алиной Кабаевой: «Она очень правильную позицию взяла, когда ведет бесплатные уроки для детей, приглашает тренеров, которые раньше хорошо работали на сборную России».





«Конечно, Алина Маратовна справилась бы с ролью главного тренера. Она очень активна и дает возможности другим людям. Как руководитель — на очень высоком уровне. И использует людей, которые действительно могут принести пользу стране в этом виде спорта», — добавила Быстрова.





Она также прокомментировала слухи о якобы конфликте Винер со своей бывшей ученицей Кабаевой. «Мы не можем судить, конфликт это или нет. Это вопрос двух людей. Точно так же, как любовь. Она сегодня есть, а завтра — нет. Тренер тебя воспитал, но эти отношения меняются. Гимнастка вырастает из того детского состояния, в котором была, и меняется также отношение [к тренеру]. А в какую сторону — уже вопрос не ко мне», — заключила Быстрова.





Заслуженный тренер России выразила уверенность, что художественная гимнастика в стране будет и дальше активно развиваться. «Я сейчас езжу по разным городам и вижу, сколько у нас талантливых людей. Составляю упражнения, провожу консультативные тренировки. Поверьте, безумно много есть талантливых детей! Вопрос в том, как организовать, чтобы они вышли на уровень. И в этом большая роль Алины Маратовны», — подчеркнула собеседница.





Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил заслуги Винер перед отечественной художественной гимнастикой. И, по его мнению, специалист, вероятно, посчитала, что пора давать дорогу молодым. Она создала великолепный коллектив, блестящих чемпионок, вырастила больших тренеров. Винер — Герой Труда, великий специалист! С ее именем связаны все победы наших гимнасток. И сейчас, безусловно, найдутся люди, которые знамя подхватят», — сказал Губерниев.





Он добавил, что процветает и академия «Небесная грация», которая создает новые форматы благодаря Алине Кабаевой. «Многие другие специалисты работают. Поэтому бесхозной гимнастика не останется. Наследие будет работать. Скажем Ирине Александровне огромное спасибо!»





Губерниев также обратил внимание, что в России есть замечательные тренеры, которых сейчас «целая россыпь». Поэтому за сменщика Винер можно не волноваться — без всякого сомнения, это будет специалист высшей категории, убежден журналист.





Центр спортивной подготовки сборных команд России уже удовлетворил заявление Винер об уходе, сообщает «Матч ТВ». Министр спорта уверен, что ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Сама Винер считает, что после ее ухода «художественная гимнастика остается в надежных руках». Помимо Кабаевой, в качестве возможного сменщика СМИ называют Ольгу Капранову.





Винер, говоря об уходе со своего поста, заявила РИА Новости, что перед ней стоит новая, не менее важная задача: не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.





Знаменитый тренер также поблагодарила всех спортсменов, коллег и болельщиков. Под руководством этого специалиста гимнастки завоевали 51 медаль Олимпийских игр, 416 медалей чемпионатов мира и Европы.





В 2024 году Ирина Винер перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ). Пост главы ВФХГ она занимала с 2008 года. Организация влилась в состав объединенной Федерации гимнастики России (ФГР). Ее руководителем выбрали главу РЖД Олега Белозерова.





Винер тогда признавалась, что решила не бороться за пост главы ФГР, потому что это даст ей больше времени на работу тренером. Также в октябре 2024 года российский президент Владимир Путин исключил Винер из состава совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта.