Космонавт Сураев — об отставке главы «Роскосмоса»: Борисов расчищал авгиевы конюшни после Рогозина, но проблем осталось много

Летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев назвал неожиданностью отставку главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, которого сменил 39-летний замминистра транспорта Дмитрий Баканов. По словам Сураева, Борисов запомнился ему как грамотный руководитель, которому досталось непростое наследство после предыдущего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Работу затрудняли и санкции, заметил собеседник. О профессиональных и человеческих качествах Баканова, как признался космонавт, он не знает, но уверен в одном: перед менеджером стоят очень сложные задачи.





«Для меня отставка Борисова стала полной неожиданностью! С коллегами общались, и таких слухов про его уход не было. Работа Борисова оставила только положительные впечатления. Он вычищал эти авгиевы конюшни после Рогозина (прежнего главы «Роскосмоса». — Примеч. Daily Storm). Поэтому он молодец. Хороший эффективный дядька, руководитель», — сказал Daily Storm Сураев.





«Это живая отрасль, которая постоянно развивается. Поэтому Баканову проблем много придется решать», — заметил собеседник.





«Спутниковая наша экипировка — это первая головная боль. Также [нужны] перспективные наработки по поводу пилотируемой космонавтики. Та же «Луна» [космический аппарат], потому что можем проиграть это поле битвы. Наземная инфраструктура тоже обязательно требует особого внимания», — перечислил, какие, на его взгляд, существуют болевые точки отрасли, Сураев.





При этом космонавт призвал не забывать, что период работы [с 15 июля 2022 года] Борисова на посту главы «Роскосмоса» сопровождался санкционным давлением. «Мы бы жили лучше и делали больше, если бы не санкции», — убежден Сураев. Он полагает, что такой эффективный менеджер, как Борисов, в стране «точно не останется без работы».





«Не знаю, что именно явилось причиной отставки. Может, Борисов что-то упустил. У нас предыдущий министр обороны тоже все эффективно делал, но видите — не усмотрел какую-то коррупционную составляющую... Которая, как понимаю, явилась причиной его отставки», — добавил Герой России.





Об отставке Борисова и назначении на его место Баканова сообщила пресс-служба Кремля. Источник РБК, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», рассказал, что большинство сотрудников корпорации не знали о решении по смене руководителя до 6 февраля. Все случилось за один вечер, заметил собеседник издания.





Он предположил, что кадровые решения приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве. Он строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. Стоимость строительства возрастает — соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов, пояснил источник.





Дмитрий Баканов до назначения в «Роскосмос» занимал пост замглавы Минтранса с апреля 2022 года. На этом посту чиновник занимался, в частности, вопросами инноваций, в том числе беспилотного транспорта. До этого с 2019 года являлся директором департамента цифровой трансформации ведомства. С 2011 года Баканов был главой компании «Спутниковая система «Гонец» (передает в том числе данные от ГЛОНАСС). Инициировал уголовное преследование предыдущего руководителя компании Александра Галькевича. Баканов является кандидатом экономических наук.





Топ-менеджера уже поздравил Дмитрий Рогозин, предшественник Борисова на посту главы «Роскосмоса». «Знаю его [Баканова] как очень толкового специалиста и порядочного человека», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.





Юрий Борисов возглавлял «Роскосмос» с 2022 года. До назначения в госкорпорацию Борисов работал заместителем председателя правительства, курируя технологический и оборонный комплексы, а перед этим был замглавы Минобороны России.