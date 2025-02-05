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Малькевич допустил, что выход США из СПЧ ООН может упростить обмен заключенными между Россией и Америкой
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Теперь Вашингтон будет действовать с позиции силы и без всяких громких слов, предположил правозащитник Фото: Global Look Press / Shawn Thew - Pool via CNP
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Малькевич допустил, что выход США из СПЧ ООН может упростить обмен заключенными между Россией и Америкой

Теперь Вашингтон будет действовать с позиции силы и без всяких громких слов, предположил правозащитник

Фото: Global Look Press / Shawn Thew - Pool via CNP

Член президентского Совета по правам человека Александр Малькевич допустил, что выход США из СПЧ ООН может упростить российско-американский обмен заключенными. Теперь Штаты могут действовать по принципу «Мы вам — ваших, вы нам — наших» с позиции силы и без всяких громких слов, предположил эксперт.


Пресс-служба Белого дома 5 февраля сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Вашингтона из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, а также из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.


Александра Малькевича не удивил уход США из международной организации. 


«Раньше Штаты, извините за выражение, клали с прибором на нормы права международного, но при этом выдумывали какие-то фразы, что-то рассказывали про демократизацию. А сейчас они перестали стесняться, отбросили все условности и официально говорят о том, что никакие права человека соблюдать они не собираются», — сказал Daily Storm правозащитник.


Он привел примеры нарушений прав человека Штатами: массовая отправка мигрантов в тюрьму в Гуантанамо, предложения США по поводу сектора Газа и намерения содержать граждан США в тюрьмах Сальвадора за деньги. 


Малькевич также напомнил о сотнях российских и других иностранных экспертов и специалистов, которые не могли участвовать в работе ООН, потому что Вашингтон не выдавал им визы. 


Эксперт считает, что политика США станет еще более примитивной в плане отстаивания своих интересов. «Вернее, указаний, приказов тупо исполнять то, что они будут повелевать всем, кого считают своими рабами. И ничего хорошего это миру не сулит!» — опасается он.


Но обмен заключенными между США и Россией может упроститься.


«Единственный плюс в общении с Дональдом Трампом — это то, что Америка Трампа понимает разговор с позиции силы. И такие же сделки: у вас заключенные, у нас заключенные. Мы вам отдаем ваших, забираем наших. И без всяких громких слов про трансгендерные балансы или еще что-то. В этом плане может быть чуть попроще, если мы будем четко артикулировать свои интересы и активно предлагать подобного рода соглашения», — допустил правозащитник.

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