Не хочешь трудиться в больнице — плати за учебу: депутат Госдумы Тумусов предложил давать кредит студентам-медикам

В Госдуме придумали, как решить вопрос с распределением выпускников медвузов. Студентам-бюджетникам надо оформлять кредит на учебу, считает первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Он пояснил, что молодые люди, не желающие отрабатывать три года после получения диплома, могут просто вернуть потраченные на их деньги государству.





«Тем, кто учится за бюджетные деньги, — им бы пусть оформляли оплату учебы как кредит. Вот человек закончил вуз и должен или вернуть деньги государству, или отработать три года. Тогда в экономическом плане все чисто. И с точки зрения обязательств в современных условиях, думаю, это абсолютно понятно. Тут кто как может. Есть право выбора», — заявил Daily Storm Тумусов.





Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что Минздрав предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медвузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. После выпуска им придется два или три года потрудиться в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. Молодые медики смогут сами выбрать регион и конкретное медучреждение.





Депутат Тумусов отметил, что на самом деле эта идея — в какой-то степени вынужденная мера из-за дефицита кадров. Он напомнил: такая практика, когда выпускники вузов отрабатывали минимум три года, была во времена СССР. Подход был эффективным в советские времена, но сейчас нужно быть гибче, полагает парламентарий. «Сегодня есть такой принцип, как свобода выбора», — указал Тумусов.





Инициатива Минздрава оформлена как поправки к закону «Об образовании», уточняет издание. Предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после получения диплома. Если этого не случится, вчерашним студентам придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.





В материале указывается, что подготовка студента-медика обходится государству в среднем в 203,1 тысячи рублей в год. Исходя из этих цифр, штраф может составить порядка 2,5 миллиона рублей.





Порядок мониторинга трудоустройства будет установлен кабмином. Для этого могут быть использованы инструменты Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — например, федеральный реестр медорганизаций и федеральный регистр медработников, говорится в статье. Пока неизвестно, коснутся ли нововведения студентов, что уже сейчас учатся на бюджете.