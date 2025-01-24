Чего хотят зрители от ведущих на ТВ и в интернете. Строгий костюм или сексуальный наряд?

Ведущие федеральных каналов как никто другой знают, что такое дресс-код. Одеваясь к эфиру, им приходится учитывать массу нюансов и помнить про ряд табу, в частности о вызывающих нарядах. Сексуальных образов в эфире (как бы того ни желала как минимум мужская аудитория) немного. Правильна ли такая тактика для ТВ или же ведущим надо бы сменить классические костюмы на вечерние платья с глубоким декольте для визуального привлечения аудитории? Об этом Daily Storm расспросил телеведущую Елену Хангу, ведущего Евгения Попова, главную сваху страны Розу Сябитову, эксперта моды Владислава Лисовца, сексолога Керима Костоева и психолога Александру Миллер. Мнения собеседников насчет образа ведущих на ТВ разделились...





«В строгости костюма кроется особая сексуальность»





Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова напомнила, что у представителей СМИ, появляющихся в кадре, есть такие понятия, как кодекс возраста и дресс-код. «У телевидения он один, у военных — другой. Странно было бы, если ведущая читала бы новости в каком-то вечернем платье, которое ей нравится! Правило дресс-кода продумано достаточно давно, и оно работает до сих пор. Если вы видите ведущую, одетую сексуально, будете ли вы воспринимать информацию должным образом и с уважением?» — задалась вопросом главная сваха страны.





После этого Сябитова привела пример: «Когда вы смотрите программу про медицину и ведущая не в белом халате, а в сексуальном образе — станет это восприниматься нормально аудиторией? Думаю, это странно выглядело бы. Поэтому правила должны соблюдаться».





Сторону ведущей заняла и психолог Александра Миллер, заметившая, что и в строгом костюме девушка может быть не менее сексуальной, нежели на пляже в купальнике или в мини-юбке и обтягивающей грудь футболке в ресторане. Просто важным аспектом является восприятие, пояснила собеседница. Она при этом признала: одежда с глубокими вырезами и крупными украшениями, безусловно, привнесет оттенок игривости и чувственности, преобразует обычный выпуск телевизионной передачи в нечто, что вызывает эмоции и азарт.





В качестве удачного примера такой фишки Миллер привела Италию, где эффектные девушки в эфире давно экспериментируют с образами (порой на грани фола) и тем самым привлекают больше зрителей. «Женщинам-ведущим стоит напоминать, что их образы — это не только одежда, но и язык тела, и эмоции, которые они транслируют. Яркие платья, отражающие их индивидуальность, могут стать не только модным акцентом, но и мощным инструментом в поднятии демографических вопросов и сохранении традиционных ценностей», — заявила психолог.





Однако, подчеркнула Миллер, не стоит недооценивать строгий костюм женщины. «Это интересное сочетание, которое, на первый взгляд, может показаться символом официальности. Но именно в этой строгости кроется особая сексуальность», — уверена она.





По мнению Миллер, костюм акцентирует внимание на женской фигуре. Например, приталенный жакет может подчеркнуть талию, а юбка — длину ног. «За счет этого образ становится одновременно сильным и привлекательным. Кроме того, строгий стиль у женщины внушает уверенность, что само по себе очень сексуально», — считает психолог.





«Таким образом, костюм на женщине — не просто одежда. Это выражение грани многогранной сексуальности. Строгость здесь может быть очень привлекательной, ведь настоящая сексуальность не всегда кричит громко. Она порой шепчет, привлекая внимание своей утонченностью и загадочностью. Ролевые игры со строгой учительницей, которая не обвешана яркими украшениями, по сей день одни из самых популярных. Это ли не самый верный способ поднять демографию?!» — заключила Миллер.