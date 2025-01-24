Чего хотят зрители от ведущих на ТВ и в интернете. Строгий костюм или сексуальный наряд?

Ведущие федеральных каналов как никто другой знают, что такое дресс-код. Одеваясь к эфиру, им приходится учитывать массу нюансов и помнить про ряд табу, в частности о вызывающих нарядах. Сексуальных образов в эфире (как бы того ни желала как минимум мужская аудитория) немного. Правильна ли такая тактика для ТВ или же ведущим надо бы сменить классические костюмы на вечерние платья с глубоким декольте для визуального привлечения аудитории? Об этом Daily Storm расспросил телеведущую Елену Хангу, ведущего Евгения Попова, главную сваху страны Розу Сябитову, эксперта моды Владислава Лисовца, сексолога Керима Костоева и психолога Александру Миллер. Мнения собеседников насчет образа ведущих на ТВ разделились...
«В строгости костюма кроется особая сексуальность»
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова напомнила, что у представителей СМИ, появляющихся в кадре, есть такие понятия, как кодекс возраста и дресс-код. «У телевидения он один, у военных — другой. Странно было бы, если ведущая читала бы новости в каком-то вечернем платье, которое ей нравится! Правило дресс-кода продумано достаточно давно, и оно работает до сих пор. Если вы видите ведущую, одетую сексуально, будете ли вы воспринимать информацию должным образом и с уважением?» — задалась вопросом главная сваха страны.
После этого Сябитова привела пример: «Когда вы смотрите программу про медицину и ведущая не в белом халате, а в сексуальном образе — станет это восприниматься нормально аудиторией? Думаю, это странно выглядело бы. Поэтому правила должны соблюдаться».
Сторону ведущей заняла и психолог Александра Миллер, заметившая, что и в строгом костюме девушка может быть не менее сексуальной, нежели на пляже в купальнике или в мини-юбке и обтягивающей грудь футболке в ресторане. Просто важным аспектом является восприятие, пояснила собеседница. Она при этом признала: одежда с глубокими вырезами и крупными украшениями, безусловно, привнесет оттенок игривости и чувственности, преобразует обычный выпуск телевизионной передачи в нечто, что вызывает эмоции и азарт.
В качестве удачного примера такой фишки Миллер привела Италию, где эффектные девушки в эфире давно экспериментируют с образами (порой на грани фола) и тем самым привлекают больше зрителей. «Женщинам-ведущим стоит напоминать, что их образы — это не только одежда, но и язык тела, и эмоции, которые они транслируют. Яркие платья, отражающие их индивидуальность, могут стать не только модным акцентом, но и мощным инструментом в поднятии демографических вопросов и сохранении традиционных ценностей», — заявила психолог.
Однако, подчеркнула Миллер, не стоит недооценивать строгий костюм женщины. «Это интересное сочетание, которое, на первый взгляд, может показаться символом официальности. Но именно в этой строгости кроется особая сексуальность», — уверена она.
По мнению Миллер, костюм акцентирует внимание на женской фигуре. Например, приталенный жакет может подчеркнуть талию, а юбка — длину ног. «За счет этого образ становится одновременно сильным и привлекательным. Кроме того, строгий стиль у женщины внушает уверенность, что само по себе очень сексуально», — считает психолог.
«Таким образом, костюм на женщине — не просто одежда. Это выражение грани многогранной сексуальности. Строгость здесь может быть очень привлекательной, ведь настоящая сексуальность не всегда кричит громко. Она порой шепчет, привлекая внимание своей утонченностью и загадочностью. Ролевые игры со строгой учительницей, которая не обвешана яркими украшениями, по сей день одни из самых популярных. Это ли не самый верный способ поднять демографию?!» — заключила Миллер.
У ведущих скромные образы, для того чтобы их не называли «гулящими»
Однако сравнивать яркость образов ведущих на ТВ в странах калибра Италии или Испании и на российском телевидении неправильно, полагает стилист, эксперт моды Владислав Лисовец. Все в первую очередь упирается в различия менталитета граждан, пояснил эксперт: «Россия все-таки страна с другими потребностями, ценностями и другим ощущением свободы. Появление на экране ведущей в каких-то откровенных нарядах будет оскорблять зрителей. Телевидение, как правило, — всегда отражение нашей культуры и воспитания. Поэтому у ведущих скромные образы, дабы не раздражать людей».
Он выразил мнение, что в стране не любят тех, у кого более хорошая фигура и красивые ноги, и не умеют радоваться друг за друга. «Поэтому ведущие одеты очень скромно, по-взрослому. То есть у нас нельзя проявлять свою индивидуальность. Это вызывает осуждение, всех обижает, оскорбляет. Стоит появиться девушке в кадре в глубоком декольте, станут писать комментарии: «Такая-сякая, гулящая, позволила себе», — заметил стилист.
Лисовец заявил, что в России говорить (и даже намекать) на тему секса на телевидении неприлично, поскольку этот вопрос считается у населения очень домашним и личным. Стилист при этом отдельно остановился на теме того, почему в кадре образ дамы-ведущей порой схож с мужским.
«В России женщина должна быть решительной. Если она такая — получит и секс, и мужика! Наши женщины очень боевые. Они лидеры и решают в семьях зачастую, как должны выглядеть мужчина и дети. Внешний вид дамы очень резкий, чаще всего грубый, жесткий. Речи о сексе тут не идет. Если появится в кадре некая девушка, которая захочет проявить сексуальность, — быстро из кадра вылетит. Ее выживут. У нас все равны и одинаковы. Конечно, в эфирах мы не видим откровенности, суперлегкости, позитива. Я бы не сказал, что у ведущих очень грубая одежда. Она просто обычная. Эти ведущие все без возраста. На нее смотришь — то ли 30 ей, то ли 80...» — признался Лисовец.
«Если интересует глубокое декольте — я найду его не в выпуске новостей, а в интернете»
Сетования стилиста на недостаток раскованности в одежде у ведущих федеральных каналов в разговоре с Daily Storm поддержал секс-блогер, сексолог Керим Костоев. Он вначале беседы заметил, что в России попросту нет такой социальной культуры, позволяющей на федеральном ТВ развивать яркие образы людей в эфире.
«Не забывайте: мы не в Бразилии живем, не в Рио-де-Жанейро, где весьма раскрепощенный народ, у которого позитивные нотки к слову «разврат» могут быть. Мы не итальянцы и даже не испанцы. У нас всегда скромность, консерватизм, серьезность на протяжении сотен лет присутствуют. Свободное мышление начало зарождаться, может, в последние лет 35. Это весьма малый срок, для того чтобы перенастроиться», — сказал Костоев.
Сексолог призвал обратить внимание на то, что у российского ТВ целевая аудитория — люди постарше, выходцы из СССР. А молодежь и раскрепощенные люди среднего возраста проводят время в YouTube, где можно слушать подкасты про отношения, а девушки-ведущие одеты там весьма сексуально и ярко, отметил собеседник. YouTube он назвал более свободной площадкой, где человек может творчески себя показать и не переживать о репутационных потерях, как это было бы на телевидении.
«У нашего ТВ сохраняется консервативность, деловой стиль, серьезность. Но надо принять, что для повышения своего либидо мужчины могут смотреть музыкальные клипы, фильмы, журналы. Если меня интересует глубокое декольте девушки — я найду его не в выпуске новостей, а на других ресурсах», — заявил Костоев.
Он добавил, что «совок» на ТВ будет присутствовать до тех пор, пока маркетологи и люди, занимающиеся развитием телевидения в стране, не попытаются изменить формат работы и подходы.
«Плюс мы живем в стране, где православная церковь активно влияет на социум. А он смотрит телевизор. Телевидение сейчас в большинстве своем, как я считаю, активно загибается. Но на ТНТ не стесняются сексуальности, специфического юмора, и у них рейтинги работают. А вот федеральные каналы, которые содержатся на деньги государства, — им просто жизненно необходимо сохранять визуал, к которому привыкла их основная целевая аудитория. А молодежь уже давно ушла в интернет», — заключил эксперт.
«Почему надо сидеть в рюшечках?!»
Телеведущая Елена Ханга, рассуждая на тему нарядов коллег, заметила, что все зависит от передачи: «Если это выпуск новостей — дресс-код смягчать не надо. А если это ток-шоу — категорически да». В качестве примера Ханга привела шоу Леры Кудрявцевой. Ей, подчеркнула собеседница, нужно все время одеваться в разные красивые туалеты.
«Потому что она не просто ведущая, а еще и законодательница мод. На нее смотрят домохозяйки и ориентируются, что Лера надела, какие у нее туфельки, платьишки, что сейчас в моде: мини или макси. То есть Кудрявцева не просто рассказывает что-то. А еще она из мира гламура, и от Леры зритель ожидает красоты. Но если это телеведущая новостей и она рассказывает о каких-то событиях серьезных — почему она должна сидеть в рюшечках?! Ничто не должно отвлекать от новостей. И будет неуместно, если ведущая заявится с каким-нибудь бантом или прической [парик с пышными взбитыми волосами, накрученными бигудями]. Потому что у нее совсем другая задача: не развлекать, а нейтрально сообщать новости», — пояснила Ханга.
Она добавила, что сейчас полно шоу, где то катаются на коньках, то поют все вместе: «Там вообще можно [использовать] какие-нибудь экзотические, а то и вызывающие туалеты. Потому что это развлекательное шоу. Оно и должно быть будоражащим сознание!»
Еще один собеседник Daily Storm, ведущий канала «Россия», депутат Госдумы Евгений Попов, был лаконичен. Он призвал не заострять внимания на том, во что одеты коллеги-женщины. «Оставьте вы их в покое! Пусть что хотят — то и носят», — заявил Попов.